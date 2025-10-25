Il campione italiano conquista la dodicesima vittoria contro il rivale australiano e ora attende il rivale di domenica che uscirà dalla sfida tra Musetti e Zverev

Sinner "stritola" De Minaur e conquista la finale ai Vienna Open. Ancora una buona prova di Jannik Sinner, l'ennesima in questa settimana austriaca, che supera ancora una volta l'australiano Alex De Minaur (la dodicesima senza nessuna sconfitta) e conquista la finale. Il numero due al mondo vince in due set (6-3, 6-4) e ora attende in finale il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev.

La partita

Nel primo set Sinner parte subito fortissimo e vola sul 4-0 conquistando due volte il servizio di De Minaur. L'australiano riesce a togliere il servizio all’italiano nel quinto game all'italiano (4-1), che subisce il primo break del torneo dopo 29 turni consecutivi. De Minaur conferma il break (4-2) e resta in scia prima di soccombere sotto i colpi di Sinner. L'azzurro chiude il primo set (6-3) in 45 minuti.

Nel secondo De Minaur tiene il ritmo fino al 2-2, prima di cedere a 0 il servizio a Sinner nel quinto game (3-2). L’australiano non ci sta e trova subito il controbreak (3-3). Nel settimo Sinner torna a spingere sull’acceleratore e conquista nuovamente il break (4-3). Un break confermato per l’italiano, con un ace finale, dopo esser stato sotto 15-30 (5-3). De Minaur tiene il servizio (5-4) ma Sinner chiude la “pratica” con la prima di servizio (6-4). Domani giocherà la sua trentunesima finale in carriera e proverà a bissare il successo del 2023.