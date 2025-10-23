Jannik Sinner accede ai quarti di finale ai Vienna Open. Il numero due al mondo vince il derby azzurro contro Flavio Cobolli in due set (6-2, 7-6) e ora affronterà il kazako Aleksandr Bublik, che ha sconfitto Francisco Cerundolo (6-4, 6-2). Sale a 17 la serie positiva negli scontri contro i connazionali per Sinner che non ha mai perso contro un avversario italiano (17-0).

Francesco Oliverio
Avanza Berrettini, eliminato Arnaldi

Si è qualificato per i quarti di finali dell'Atp 500 di Vienna Matteo Berrettini. Il tennista romano ha battuto in tre set (7-6, 6-7, 6-4) dopo una battaglia durissima il britannico Cameron Norrie. Nulla da fare invece Matteo Arnaldi che è uscito sconfitto dalla sfida contro Alexander Zverev (6-4, 6-4). In serata in campo l’altro tennista italiano Lorenzo Musetti che affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry.   