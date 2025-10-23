Il numero due al mondo batte in due set l’amico-rivale e conquista il passaggio del turno nel torneo austriaco. Passa il turno anche Berrettini, eliminato Arnaldi. In serata in campo Musetti contro Etcheverry

Jannik Sinner accede ai quarti di finale ai Vienna Open. Il numero due al mondo vince il derby azzurro contro Flavio Cobolli in due set (6-2, 7-6) e ora affronterà il kazako Aleksandr Bublik, che ha sconfitto Francisco Cerundolo (6-4, 6-2). Sale a 17 la serie positiva negli scontri contro i connazionali per Sinner che non ha mai perso contro un avversario italiano (17-0).

Avanza Berrettini, eliminato Arnaldi

Si è qualificato per i quarti di finali dell'Atp 500 di Vienna Matteo Berrettini. Il tennista romano ha battuto in tre set (7-6, 6-7, 6-4) dopo una battaglia durissima il britannico Cameron Norrie. Nulla da fare invece Matteo Arnaldi che è uscito sconfitto dalla sfida contro Alexander Zverev (6-4, 6-4). In serata in campo l’altro tennista italiano Lorenzo Musetti che affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry.