Sinner batte Altmeir all’esordio al Vienna Open e spegne le polemiche che da ieri sera “infiammano” l’Italia dopo la sua rinuncia alla Coppa Davis. Il numero due al mondo non dà scampo al rivale tedesco chiudendo la pratica in due set (6-0, 6-2) davanti ai 9.200 spettatori del Wiener Stadthalle. Ora affronterà negli ottavi l’altro italiano Flavio Cobolli. Il diciassettesimo derby per Sinner che ha vinto tutti i precedenti incontri.

Agli ottavi anche Cobolli e Berrettini

Accedono agli ottavi del torneo viennese anche Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. All’esordio nell’Atp500 il 23enne tennista romano ha battuto il ceco Tomas Machac in due set (7-6, 6-2). Buona prova anche per Berrettini, che ha eliminato l'australiano Alexey Popyrin, numero 48 del ranking Atp, in due set (7-6, 6-3) in un'ora e 35 minuti. Negli ottavi domani Berrettini affronterà il britannico Cameron Norrie.