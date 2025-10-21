È di due morti accertati il bilancio provvisorio di un terribile incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno all’altezza dello svincolo di Gioiosa Jonica.

Dalle prime informazioni nel sinistro sarebbero rimaste coinvolti un autobus e una vettura. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso per il trasporto in ospedale di una terza persona, le cui condizioni sono apparse subito gravi.

Le autorità stanno lavorando per accertare la dinamica esatta dell’incidente. Le cause del frontale restano al momento sconosciute e saranno le indagini delle forze dell’ordine a fare chiarezza. La viabilità nella zona sta subendo forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.