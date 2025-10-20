Jannik Sinner non difenderà la Coppa Davis a Bologna! La conferma di una notizia che era già nell’aria da qualche settimana è arrivata con l’ufficialità delle convocazioni del capitano Filippo Volandri. Il capitano azzurro ha diramato le convocazioni ufficiali del quintetto azzurro che cercherà di conquistare il terzo titolo mondiale consecutivo, dopo la splendida doppietta centrata a Malaga nelle ultime due edizioni. Al suo posto ci sarà Flavio Cobolli alla “SuperTennis Arena” di BolognaFier dal 18 al 23 novembre.

Volandri: «La Coppa Davis è e sarà empre casa sua»

«Con i nostri ragazzi azzurri abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca. Una fiducia che si basa sul lavoro e sulla disponibilità costante di ognuno di loro verso gli altri. Per questo siamo convinti che il gruppo si ritroverà a Bologna con una motivazione ancora più forte verso il raggiungimento di un obiettivo storico da regalare al collettivo e ai nostri tifosi». Parole e musica di Filippo Volandri. «Dovremo superare avversari insidiosi a partire dall'Austria, ma ho la fortuna di poter contare su un'ampia rosa di giocatori che ci permetterà di affrontare l’impegno con la massima convinzione. Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra. Nel frattempo, posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra. A Bologna, sarà ancora una volta un'entusiasmante avventura, – conclude Volandri - conosco il valore di questi ragazzi e sono sicuro che il futuro ci regalerà nuove grandi soddisfazioni».

I convocati di Volandri:

- Matteo Berrettini

- Simone Bolelli

- Flavio Cobolli

- Lorenzo Musetti

- Andrea Vavassori