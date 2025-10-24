Il numero due al mondo chiude la sfida contro il kazako in due set (6-4, 6-4) e ora nel penultimo atto del torneo austriaco affronterà l’australiano De Minaur
Jannik Sinner conquista la semifinale ai Vienna Open
Jannik Sinner “schianta” Alexander Bublik e conquista la semifinale ai Vienna Open. Il tennista italiano vince in due set (6-4, 6-4) in un’ora e con una prova di forza con il rivale in netta difficoltà.
Nel quarto incrocio del 2025 tra i due tennisti, l’azzurro conquista il terzo successo, dopo la vittoria ai quarti al Roland Garros e agli ottavi agli Us Open, con il kazako che si era imposto sull’erba di Halle. Il bilancio totale delle sfide ora vede l’italiano condurre 6-2.
Ora il numero due al mondo affronterà nella semifinale dei Vienna Open l’australiano Alex De Minaur (precedenti 11-0 per l’italiano) con l’obiettivo di conquistare l’atto finale previsto per domenica, davanti ai 9200 spettatori del Wiener Stadthalle.