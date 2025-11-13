La coppia italiana cede al match tie break (6-7, 6-4, 11-13) contro i rivali tedeschi Krawietz e Puetz e giocheranno in semifinale al Torneo dei Maestri

Nulla da fare per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nella terza partita del Girone Peter Flemig alle Atp Finals di Torino. Una sconfitta indolore per la coppia azzurra che avevo conquistato già la qualificazione in semifinale dopo i due successi nelle prime due giornate.

Simone Bollelli e Andrea Vavassori escono sconfitti dalla sfida con la coppia tedesca composta dai campioni uscenti Kevin Krawietz e Tim Puetz al match tie break (6-7, 6-4, 11-13) in ora e 57 minuti, ma chiudono al primo posto il proprio girone. Ora attendono di sapere chi sarà la coppia da affrontare in semifinale.