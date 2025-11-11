Impresa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio alle Atp Finals di Torino. La coppia azzurra batte in due set (7-5, 6-4) lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos e conquista matematicamente l’accesso in semifinale nel Torneo dei Maestri in corso all’Inalpi Arena.

Una vittoria straordinaria per Bolelli e Vavassori che battono la coppia spagnolo-argentina dopo aver ottenuto il successo nella prima giornata contro gli inglesi Cash e Glasspool (7-5, 6-3) facendo esplodere il pubblico torinese.