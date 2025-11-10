Otto giorni dopo la finale di Parigi, Sinner vince all'esordio nel Torneo dei Maestri contro il canadese Auger-Aliassime. Il tennista italiano, tornato numero due al mondo all'inizio delle Atp Finals di Torino, chiude in due set (7-5, 6-1) la sfida con il canadese e nella seconda giornata del Girone Bjorn Borg affronterà il tedesco Alexander Zverev. Problemi fisici a fine primo set hanno "minato" la prestazione del tennista canadese.

La partita

Nel primo set Sinner vince a 0 il game d'apertura (1-0) con Auger-Aliassime che risponde nel secondo (1-1). Continua a spingere l'azzurro al servizio e torna avanti (2-1). Il canadese torna in parità nel quarto game (2-2). Ancora avanti l'italiano nel quinto game (3-2). Auger-Aliassime salva due palle break e sale sul 3-3. Ancora un game "immacolato" per Sinner che torna avanti (4-3). Non soffre il canadese al servizio (4-4). L'azzurro concede un solo punto al rivale nel nono game (5-4). Sinner non concretizza un set point con Auger-Aliassime che trova la nuova parità (5-5). Un altro senza perdere punti per l'italiano che torna avanti nel punteggio (6-5). Nel dodicesimo game il canadese salva un altro set point prima di cedere il servizio: Sinner vince il primo set (7-5) in 58 minuti.

Parte forte anche nel secondo set Sinner che concede un solo punto all'avversario (1-0). Auger-Aliassime in difficoltà fisica concede il break nel secondo game (2-0). L'azzurro allunga nel terzo game (3-0) con Auger-Aliassime che chiede l'intervento del fisioterapista. Il canadese salva due palle del doppio brrak nel quarto game e tiene il servizio (3-1). Nel quinto game Sinner concede un solo punto al canadese e vola sul 4-1. L’italiano approfitta delle difficoltà del canadese e conquista un altro break: 5-1. Sinner “controlla” e chiude il match con un ace (6-1) in un’ora e 38 minuti.