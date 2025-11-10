Nulla da fare per Lorenzo Musetti all’esordio alle Atp Finals, “ripescato” nel tabellone principale dopo il forfait dell’ex numero uno al mondo Novak Djokovic. Il tennista azzurro è uscito sconfitto dalla sfida contro il rivale americano Taylor Fritz in due set (6-3, 6-4) in un'ora e 41 minuti di gioco.

Sport

Tennis, al via gli Atp Finals di Torino: attesa per la sfida Sinner-Alcaraz, ci sarà anche Musetti

Francesco Oliverio
Tennis, al via gli Atp Finals di Torino: attesa per la sfida Sinner-Alcaraz, ci sarà anche Musetti

Una vittoria importante per Fritz che con questo successo raggiunge al primo posto in classifica Carlos Alcaraz, vittorioso ieri contro l’australiano Alex De Minaur (7-6, 6-2) nel Girone Jimmy Connors. Stasera la prima giornata si chiuderà con l’esordio di Jannik Sinner che sfiderà il canadese Auger-Aliassime (ore 20.30) nel Girone Bjorn Borg. Il tedesco Alexander Zverev guida il girone dopo il successo ottenuto ieri contro l’americano Ben Shelton (6-3, 7-6). 