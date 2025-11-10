Inizia con una sconfitta contro il rivale americano (6-3, 6-4) il cammino a Torino per il tennista toscano. Alle 20.30 scende in campo Sinner che sfiderà il canadese Auger-Aliassime
PHOTO
Lorenzo Musetti
Nulla da fare per Lorenzo Musetti all’esordio alle Atp Finals, “ripescato” nel tabellone principale dopo il forfait dell’ex numero uno al mondo Novak Djokovic. Il tennista azzurro è uscito sconfitto dalla sfida contro il rivale americano Taylor Fritz in due set (6-3, 6-4) in un'ora e 41 minuti di gioco.
Una vittoria importante per Fritz che con questo successo raggiunge al primo posto in classifica Carlos Alcaraz, vittorioso ieri contro l’australiano Alex De Minaur (7-6, 6-2) nel Girone Jimmy Connors. Stasera la prima giornata si chiuderà con l’esordio di Jannik Sinner che sfiderà il canadese Auger-Aliassime (ore 20.30) nel Girone Bjorn Borg. Il tedesco Alexander Zverev guida il girone dopo il successo ottenuto ieri contro l’americano Ben Shelton (6-3, 7-6).