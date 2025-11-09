Il countdown sta per terminare. Partiranno alle 14 gli Atp Finals di Torino che si colorano sempre più di azzurro. Ci sarà Lorenzo Musetti, infatti, nonostante la sconfitta in finale nell’Atp250 di Atene contro Nole Djokovic, per la rinuncia dell’ex numero uno del serbo. Programma con gironi falsati con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in campo nella prima giornata: una scelta degli organizzatori dettata dall’incertezza sul campo dei partecipanti. Musetti e Auger-Aliassime sono stati in corsa fino a ieri sera per l’ultimo posto a disposizione, Djokovic ha rinunciato dopo aver vinto nel “suo” torneo ad Atene.

Si parte alle 14 per la rincorsa al titolo di Maestro con lo spagnolo numero 2 del mondo che sfiderà l’australiano Alex De Minaur nel Gruppo Jimmy Connors, mentre alle 20.30 si scenderanno in campo Alexander Zverev e Ben Shelton (Gruppo Bjorn Borg). Ma la domenica torinese si colorerà subito di azzurro, con il debutto nel torneo di doppio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori (ore 18) contro i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool.

Un lunedì “storico” con Musetti e Sinner

Lunedì 10 novembre entrerà ufficialmente nella storia del tennis azzurro e dell’intero sport italiano. Alle 14 ci sarà l’esordio di Lorenzo Musetti, subentrato a Djokovic, che affronterà lo statunitense Taylor Fritz. In serata, alle 20.30, toccherà al numero uno al mondo Jannik Sinner in campo contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Il viaggio sta per iniziare, allacciate le cinture di sicurezza, una settimana e scopriremo chi sarà il Maestro 2025, ma soprattutto chi sarà il numero uno al mondo. La saga tra Sinner e Alcaraz si appresta a vivere una nuova entusiasmante puntata!