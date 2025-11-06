Tutto pronto per l’edizione 2025 delle Nitto Atp Finals 2025, in programma dal 9 al 16 novembre. Nella mattinata sono stati sorteggiati a Torino i gironi sia per il singolare che per il doppio con le rispettive fasce di sorteggio a corredo. Per il programma con gli orari degli incontri bisognerà attendere ancora qualche ora, come annunciato dal presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi nel corso della cerimonia.

Sport

Sinner conquista il trono a Parigi e torna numero uno al mondo

Francesco Oliverio
Sinner conquista il trono a Parigi e torna numero uno al mondo

Il sorteggio del singolare: 

Gruppo Bjorn Borg

1. Jannik Sinner (Italia)

2. Alexander Zverev (Germania)

3. Ben Shelton (Sati Uniti)

4. Felix Auger-Alassime (Canada) o Lorenzo Musetti (Italia)

Gruppo Jimmy Connors

1. Carlos Alcaraz (Spagna)

2. Novak Djokovic (Serbia)

3. Taylor Fritz (Stati Uniti)

4. Alex De Minaur (Australia)

Sport

Tennis, Sinner batte Zverev e i crampi: è lui il re di Vienna

Francesco Oliverio
Tennis, Sinner batte Zverev e i crampi: è lui il re di Vienna

Il sorteggio del doppio: 

Gruppo Peter Fleming

1 Julian Cash/Lloyd Glasspool (Gran Bretagna)

2. Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina)

3. Kevin Krawietz/Tim Puetz (Germania)

4. Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia)

Gruppo John McEnroe

1. Harri Heliövaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna)

2. Marcelo Arévalo/Mate Pavić (El Salvador/Croazia)

3. Neal Skupski/Joe Salisbury (Gran Bretagna)

4. Christian Harrison/Evan King (Stati Uniti)