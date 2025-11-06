Jannik se la vedrà Zverev, Shelton e uno tra Aliassime o Musetti (se vince l'Atp 250 di Atene). Carlos sfiderà Djokovic, Fritz e De Minaur
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: a Torino in palio il numero uno
Tutto pronto per l’edizione 2025 delle Nitto Atp Finals 2025, in programma dal 9 al 16 novembre. Nella mattinata sono stati sorteggiati a Torino i gironi sia per il singolare che per il doppio con le rispettive fasce di sorteggio a corredo. Per il programma con gli orari degli incontri bisognerà attendere ancora qualche ora, come annunciato dal presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi nel corso della cerimonia.
Il sorteggio del singolare:
Gruppo Bjorn Borg
1. Jannik Sinner (Italia)
2. Alexander Zverev (Germania)
3. Ben Shelton (Sati Uniti)
4. Felix Auger-Alassime (Canada) o Lorenzo Musetti (Italia)
Gruppo Jimmy Connors
1. Carlos Alcaraz (Spagna)
2. Novak Djokovic (Serbia)
3. Taylor Fritz (Stati Uniti)
4. Alex De Minaur (Australia)
Il sorteggio del doppio:
Gruppo Peter Fleming
1 Julian Cash/Lloyd Glasspool (Gran Bretagna)
2. Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina)
3. Kevin Krawietz/Tim Puetz (Germania)
4. Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia)
Gruppo John McEnroe
1. Harri Heliövaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna)
2. Marcelo Arévalo/Mate Pavić (El Salvador/Croazia)
3. Neal Skupski/Joe Salisbury (Gran Bretagna)
4. Christian Harrison/Evan King (Stati Uniti)