Era il 7 settembre quando Jannik Sinner perse gli Us Open contro Carlos Alcaraz e lascio la vetta della classifica Atp. Cinquantotto giorni dopo, colpevole la clamorosa sconfitta al primo turno dello spagnolo, Sinner vince il titolo degli Atp1000 di Parigi (sette giorni dopo quello di Vienna) e torna numero uno al mondo. La ventiseiesima vittoria consecutiva sui campi in cemento indoor regala a Sinner il ventitreesimo titolo Atp in carriera (4 Slam: Australian Open 2024 e 2025, Us Open 2024 e Wimbledon 2025). Nella finale sul centrale del Paris La Défense Arena il tennista italiano ha battuto in due set (6-4, 7-6) il canadese Felix Auger-Alassime in un’ora e 52 minuti. Il 24enne italiano resterà in testa alla classifica fino agli Atp Finals di Torino (dal 9 al 16 novembre), dove ha vinto senza perdere nemmeno un match l’anno scorso. L’ultima competizione della stagione metterà in palio il titolo di “Maestro” e la testa della classifica a fino 2025.

La partita

Nel primo set inizio “teso” per Auger-Alassime al servizio, nel game di apertura, che sbaglia più volte con Sinner che ne approfitta subito e va avanti (1-0). L’azzurro consolida il break nel secondo game (2-0). Il canadese va sotto 15-30 ma risale la china con il servizio (2-1). Solido da fondo campo, l’azzurro tiene a 0 il proprio turno di servizio (3-1). Soffre i colpi dell’italiano fino al 30-30, ma Auger-Alassime resta in contatto nel set (3-2). L’italiano tiene il servizio per il 4-2, con il canadese che risponde nel settimo game (4-3). Senza cedere un punto, Sinner nell’ottavo game va avanti sul 5-3. Il canadese non molla e sale sul 5-4. Sinner chiude il primo set (6-4) in 44 minuti.

In apertura del secondo set il canadese salva due palle break a Sinner e con una ace parte avanti (0-1). Il tennista italiano pareggia i conti grazie a un ace e due servizi vincenti nel secondo game (1-1). Auger-Alassime spinge al servizio e torna avanti (1-2). Risponde subito, tenendo a 0 il proprio servizio, Sinner nel quarto game (2-2). Il canadese va sotto 15-30 ma ottiene un game fondamentale (2-3). Torna di nuovo in parità Sinner nel sesto game (3-3). Il canadese salva tre palle break (due consecutive) e torna in vantaggio (3-4). Ancora senza perdere un punto, Sinner tiene il proprio servizio nell’ottavo game (4-4).

Si aiuta con il servizio il canadese, in difficoltà sul 30-30, ed esce da una situazione delicata (4-5). L’italiano va ai vantaggi (40-40) nel nono game, ma due errori del canadese gli regalano la nuova parità (5-5). Auger-Alassime gioca il game perfetto e torna avanti (5-6). Nessun rischio nemmeno per Sinner che si guadagna il tie break (6-6). Nel game decisivo Sinner trova il mini-break (3-2) con un miracolo in risposta e un grave errore del canadese. Sinner sale sul 5-2, con Auger-Alassime che accorcia con il servizio (5-4). L’azzurro trova prima il dritto per il 6-4 e chiude con un rovescio che gli vale il titolo a Parigi e la testa della classifica Atp.