Il tennista italiano è stato sconfitto in quattro set (2-6, 6-3, 1-6, 4-6) dal rivale che non ha sbagliato nulla e ha conquistato la vetta della classifica Atp

Jannik Sinner abdica a New York! Il tennista italiano perde l’ennesima puntata della “saga” con Carlos Alcaraz e la prima posizione della classifica Atp. Lo spagnolo ha chiuso i conti in quattro set (2-6, 6-3, 1-6, 4-6) giocando una partita perfetta. Una sfida che ha visto lo spagnolo superiore in ogni momento del match e l’italiano in gran difficoltà sin dal primo punto della partita.

La partita

Sinner cede il servizio di apertura nel primo set (0-1) ed è costretto a inseguire Alcaraz. Lo spagnolo serve con buone percentuali e tiene l’italiano a debita distanza: conquista un altro break nel settimo gioco, chiudendo poi il primo set (2-6) in 38 minuti.

Nel secondo set il numero uno al mondo parte meglio, ritrova le percentuali al servizio e conquista il break nel secondo gioco (2-0). L’italiano spinge forte al servizio e ritrova fiducia anche negli scambi lunghi. Il set si chiude a favore di Sinner (6-3) in 43 minuti.

Il tennista iberico ritrova la verve nei suoi colpi e mette in difficoltà l’italiano sin dal primo punto del terzo set. Alcaraz spinge subito sull’acceleratore conquista il servizio di Sinner nel secondo e nel quarto gioco volando sull’0-5. Il numero uno al mondo tiene il servizio nel sesto game (1-5), ma Alcaraz chiude il terzo set (1-6) senza patemi in 29 minuti.

Nel quarto set Sinner soffre ma tiene il servizio iniziale (1-0), con Alcaraz che pareggia subito i conti (1-1). Battaglia anche nel terzo game con Sinner che riesce a tornare avanti (2-1). Lo spagnolo pareggia i conti nel quarto (2-2), prima di trovare il break nel quinto (2-3). Il tennista spagnolo va sotto 15-30, ma risale con il servizio e vola sul 2-4. Alcaraz fa sul il settimo game: 2-5. Sinner resta in scia sul 4-5, ma nulla può contro un Alcaraz “indemoniato” che chiude il match (4-6). Lo spagnolo vince gli Us Open e torna numero uno della classifica Atp. Sinner lascia la prima posizione del ranking dopo 65 settimane. Una brutta botta per Jannik, ma ci sarà tempo per ripartire.