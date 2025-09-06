Ancora un record aggiornato e una finale raggiunta. Jannik Sinner continua ad aggiornare i suoi risultati “monstre” bissando la conquista della finale a Flushing Meadows. Il numero uno al mondo ha conquistato l’ultimo atto sul cemento americano degli Us Open battendo in quattro set il canadese Felix Auger-Alassime (6-1, 3-6, 6-3, 6-4) in 3 ore 21 minuti.

Nuovi record

Sono cinque le finali Slam consecutive conquistate da Jannik Sinner. Il 23enne campione italiano è il quarto giocatore a farlo (Federer, Djokovic e Nadal) ma soprattutto è l’unico italiano nell’Era Open a conquistare tutte le finali Slam in una stagione dopo Laver (1969), Federer (2006, 2007, 2009) e Djokovic (2015, 2021, 2023). Numeri e risultati impressionanti per Sinner che affronterà nella terza finale Slam dell’anno (dopo Parigi e Londra) Carlos Alcaraz che ha vinto in tre set (6-4, 7-6, 6-2) contro Novak Djokovic. Jannik prosegue la striscia di vittorie consecutive sul cemento negli Slam (27), raggiunto Djokovic e dietro solo a Federer (40). La vittoria su Felix Auger-Alassime è la numero 300 in carriera, 84 le sconfitte.

La partita

Sinner parte fortissimo conquistando subito il break contro il canadese e chiudendo il primo set (6-1) in 43 minuti. Nel secondo Auger-Alassime ritrova ritmo e profondità con l’azzurro che arranca e appare in difficoltà. Il canadese spinge sull’acceleratore e chiude il set (3-6) in 43 minuti. Sinner è dolorante e rientra nello spogliatoio per un problema agli addominali. Nel terzo l’azzurro riprende a correre, conquista il break nel sesto gioco e chiude il parziale (6-3) in 47 minuti. Auger-Alassime combatte e resta in scia fino al quinto game. L’azzurro conquista ancora il break e conduce in porto la vittoria della semifinale (6-4). Domenica alle 20 (ore italiane) una nuova sfida della saga con Alcaraz che vale il titolo agli Us Open!