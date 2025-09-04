Il derby azzurro è ad appannaggio di Jannik Sinner che batte Lorenzo Musetti e conquista l’ennesima semifinale in uno Slam (sfiderà Auger-Alassime). Terza vittoria su tre incroci per il numero uno al mondo che non lascia scampo al rivale-amico dopo una partita quasi “perfetta” e continua la sua rincorsa per il bis a New York. Un match senza storia, chiuso in tre set (6-1, 6-4, 6-2) da Sinner che non ha lasciato scampo a Musetti.

La partita

Nel primo set Sinner parte subito forte e vola sul 4-0 contro un Musetti in netta difficoltà. Il numero uno al mondo continua a spingere e chiude 6-1 in 27 minuti. Nel secondo set c’è più partita con Musetti che trova più continuità con la prima palla e comanda il gioco nei primi game di servizio. Il break arriva al sesto gioco con Sinner che porta a casa anche il secondo set: 6-4 in 47 minuti di gioco. Il numero 10 del ranking Atp subisce il contraccolpo e parte male anche nel terzo set. Con un break di vantaggio Sinner evita il rientro di Musetti salvando palle per il contro break nel secondo e nel sesto game. È il segnale della resa per Musetti non può far altro che allargare le braccia sconsolato: altro break (5-2) e sipario (6-2). Sinner in semifinale. Applausi per Musetti. Festa grande per il tennis italiano sempre più ai vertici del tennis mondiale!

Sinner felice: «Bello essere italiani»

«Ci conosciamo molto bene», ha commentato Sinner a caldo, «veniamo dallo stesso paese e quando si gioca accantoniamo l’amicizia. Alla fine, una stretta di mano e passa tutto». Il numero 1 del mondo ha definito la sua prestazione «buona» e, a chi gli chiedeva cosa significasse questa vittoria per il tennis italiano, ha risposto: «Siamo molto orgogliosi di essere italiani: gli italiani sono ovunque. È bello essere italiani».