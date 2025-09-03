La Giovane Italia sempre più al centro del tennis mondiale! Un altro record è stato raggiunto dal tennis italico agli Us Open, ultimo Slam dell’anno, in corso a New York. Nella notte si sfideranno per un posto in semifinale il numero uno al mondo Jannik Sinner e l’attuale numero 10, Lorenzo Musetti, in un derby che segna un’altra "prima volta”: nessuna sfida tra due tennisti azzurri ai quarti di finale in uno Slam era mai stata registrata nella storia centenaria di questo sport.

Un derby che vale tanto, “troppo”, per entrambi. Sinner vuole “bissare” il titolo conquistato un anno fa a New York e difendere il primo posto nella classifica, messo in dubbio da un Alcaraz in gran forma e già con in mano il pass per la semifinale dove affronterà Djokovic. Musetti vuole vincere contro il compagno-rivale per conquistare la terza semifinale in uno Slam ( e dimostrare di essere cresciuto su ogni superficie.

Il percorso agli Us Open di Sinner e Musetti

Il numero uno al mondo ha vinto, in tre set e senza fatica, contro Kopriva (6-1, 6-1, 6-2) e Popyrin (6-3, 6-2, 6-2), ha battuto in rimonta e sofferto non poco contro Shapovalov (5-7, 6-4, 6-3, 6-3), prima di annichilire e “vendicarsi” di Bublik (6-1, 6-1, 6-1). Il numero 10 azzurro ha sofferto contro Mpetshi Perricard (6-7, 6-3, 6-4, 6-4) al debutto, eliminato agevolmente in tre set Goffin (6-4, 6-0, 6-2) nel secondo turno e Munar negli ottavi (6-3, 6-0, 6-1).

I precedenti

Sarà la terza sfida tra Sinner e Musetti con i primi due match che sono stati vinti dal numero al mondo. La “Volpe Rossa” ha battuto Musetti nei quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo nel 2023 e nell’Atp250 di Anversa nel 2021. Oggi il terzo incrocio tra i due con gli italiani pronti a perdere il sonno per vivere una “notte da leoni” e l’ennesimo sport per il tennis italiano!