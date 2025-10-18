Una donna si è allontanata dall’Ospedale di Cosenza. Si tratta di Laura Araldo, 40 anni, originaria di Crotone e incinta di nove mesi. La donna ha lasciato l’Ospedale Annunziata di Cosenza e, secondo quanto riferito dai sanitari, ha bisogno di cure e assistenza immediate.

Le forze dell’ordine e la direzione sanitaria hanno diffuso un appello urgente ai cittadini: chiunque avvisti Laura Araldo è invitato a contattare subito il numero di emergenza 112 oppure ad accompagnarla direttamente all’Ospedale di Cosenza “Annunziata”.

La situazione è delicata e ogni minuto è prezioso per garantire la sicurezza della donna e del bambino. Le autorità invitano la popolazione a diffondere l’appello e a segnalare tempestivamente qualsiasi informazione utile.