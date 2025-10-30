Un Sinner, poco brillante, batte Cerundolo e accede ai quarti agli Atp1000 di Parigi. Il tennista azzurro chiude la sfida con l’argentino in due set (7-5, 6-) in un’ora e 25 minuti. Sarà una prima volta per Sinner ai quarti del Master parigino, diventato il settimo giocatore in attività ad aver raggiunto questo traguardo sia nei 1000 che negli Slam. Ora affronterà lo statunitense Ben Shelton, che ha eliminato il russo Andrey Rublev (7-6, 6-3), qualificandosi matematicamente per gli Atp Finals di Torino.

La partita

Sinner parte bene nel game di apertura del primo set (1-0) con Cerundolo che risponde subito nel secondo (1-1). L’italiano chiude facile il terzo game (2-1) e conquista il break nel quarto game (3-1). Cerundolo torna sotto nel quinto (3-2), prima di cedere ancora una volta il servizio (4-2). L’argentino riesce a ottenere il controbreak nel settimo game (4-3) e a pareggiare i conti (4-4). Anche l’italiano tiene il servizio nel nono game e torna avanti (5-4). Cerundolo non tentenna e pareggia i conti (5-5). Sinner ritrova le percentuali al servizio e conquista l’undicesimo game (6-5). Il numero due al mondo in 48 minuti incassa il primo set (7-5).

Anche nel secondo set Sinner parte bene (1-0) e trova il break nel secondo game (2-0). L’azzurro conferma il break nel terzo e vola sul 3-0. Cerundolo non ci sta e muove il punteggio (3-1). Sinner continua a spingere nel quinto (4-1) e trova il secondo break nel sesto game (5-1). L’azzurro non sbaglia nel settimo game e chiude il match con l’argentino (6-1).