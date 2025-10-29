La sfida è lanciata: vincere l’Atp 1000 di Parigi per tornare numero uno al mondo, almeno fino all’esordio a Torino. Jannik Sinner, che aveva procrastinato la missione al 2026, dopo la sconfitta di Alcaraz contro Norrie (4-6, 6-3, 6-4), sta ripensando il suo finale di stagione. In caso di vittoria finale l’azzurro scalzerebbe lo spagnolo prima di giocarsi tutto agli Atp Finals di Torino. Un inizio di cammino positivo per il tennista italiano che vince all’esordio contro il belga Zizou Bergs in due set (6-4, 6-2) e ora affronterà agli ottavi l’argentino Francisco Cerundolo.

La partita

Break subito in apertura per il numero due al mondo che conquista il servizio di Bergs (1-0) e lo conferma nel secondo game (2-0). Il set si gioca sul servizio di Sinner con il belga che resta in scia (5-4). L’azzurro chiude il primo set (6-4) con un servizio vincente in 51 minuti.

Lo spartito non cambia nel secondo set con Bergs che salva due palle break al “maestro” Sinner ma nulla può sulla terza (1-0). Con il turno di servizio il tennista italiano consolida il break (2-0). Bergs soffre ma conquista il terzo game (2-1). Ancora un break per l’italiano nel quarto game (4-1) e la successiva conferma nel sesto game (5-1). Bergs prova a restare nel match (5-2) ma nulla può contro un Sinner concentrato e pronto a chiudere il match (6-2).