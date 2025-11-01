Jannik Sinner conquista la finale agli Atp1000 di Parigi. Il numero due al mondo batte il tedesco Sasha Zverev in due set (6-0, 6-1) e domani affronterà in finale il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha eliminato il kazako Alexander Bublik (7-6, 6-4). Una partita senza storia, una settimana dopo la vittoria di Vienna, con l’italiano che è partito subito forte e il tedesco è apparso in netta difficoltà. Venticinquesima vittoria consecutiva per Sinner sui campi in cemento indoor che spezza così l’equilibrio tra i due (5-4) con l’italiano che ha vinto gli ultimi quattro incontri, compreso il più prestigioso in finale all'Australian Open, una settimana fa a Vienna e ora sul centrale degli Atp1000 di Parigi. È la nona finale stagionale su undici tornei giocati in una stagione “spezzata” dai tre mesi di squalifica per il Caso Clostebol.

La partita

Parte forte Sinner nel primo set conquistando il break a Zverev nel game di apertura (1-0). Va sotto 0-15 ma l’azzurro consolida il break con il servizio (2-0). Stanco e in ritardo sui colpi il tedesco salva una palla break all’italiano nulla può sulla seconda (0-3). L’italiano continua a spingere e avanti sul 4-0 e toglie ancora il servizio al tedesco nel quinto game (5-0). Il numero due al mondo chiude con un ace un primo set senza storia in 30 minuti.

Nel primo game del secondo set Zverev salva una palla break, tiene il servizio (0-1) ma fa richiesta del medical time out. Sinner non rallenta e torna in parità nel secondo game (1-1) e trova il break nel quarto game (2-1). Zverev riceve la visita del fisioterapista ma resta in campo. Sinner con tre ace e un servizio vincente sale sul 3-1 prima di trovare un nuovo break anche nel quinto game (4-1). Il calvario fisico di Zverev si chiude dopo un’ora e due minuti: Sinner domani giocherà la finale agli Atp1000 di Parigi.