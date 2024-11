Il numero uno al mondo vince in due (6-4, 6-4) contro il rivale statunitense e conquista l’ottavo titolo in questo 2024. Tra quattro giorni sarà in campo con l’Italia per difendere la Coppa Davis a Malaga

Jannik Sinner entra nella storia del tennis mondiale. Dodici mesi dopo la sconfitta in finale contro Novak Djokovic, sette tornei vinti (con due Slam) conquista il titolo di Maestro agli Atp Finals di Torino. Il numero uno al mondo ha battuto in due set (6-4, 6-4) lo statunitense Taylor Fritz, numero 5 del ranking Atp, confermando i numeri straordinari di un 2024 da incorniciare. Settantesima vittoria in stagione (con solo sei sconfitte), il 2024 chiuso da numero uno assoluto e la ciliegina sulla torta di un’altra vittoria storica in “casa” a Torino nell’apoteosi dell'Inalpi Arena. E fra quattro giorni c’è da difendere in Spagna la Coppa Davis conquistata l’anno scorso con l’Italia a Malaga.

Sinner sale sul 4-1 nel confronto con Fritz. Prima dell’importante vittoria ottenuta oggi dal numero uno al mondo agli Atp Finals, il tennista statunitense è riuscito a battere l’italiano solo nella prima occasione nel 2021 nei sedicesimi (6-4, 6-3) ad Indian Wells. Dopo sono arrivate solo vittorie azzurre: nei sedicesimi a Indian Wells (6-4, 6-3) nel 2023, la seconda nei quarti di finale (6-4, 4-6, 6-4) sempre sul cemento americano (2023), il trionfo in finale agli Us Open (6-3, 6-4, 7-5) in questa stagione e la vittoria nei gironi in questa edizione del Torneo dei Maestri (6-4, 6-4). La finale tra Sinner e Fritz è stata l’ultima direzione di gara per il brasiliano Carlos Bernardes che va in “pensione” dopo molti anni passati nel circuito.

La partita

Parte bene Fritz nel primo turno di servizio che tiene il servizio di apertura: 0-1. Due ace, un servizio vincente e un errore in risposta dell’americano per l’1-1 di Sinner. Percentuali alte al servizio anche Fritz che chiude a 0 il terzo game e sale sull’1-2. Nel quarto Sinner continua a bombardare al servizio e torna in parità: 2-2. L’americano va sotto 0-30, recupera con due servizi vincenti e torna avanti: 2-3. L’italiano gestisce bene nel sesto game e torna in parità: 3-3. Fritz concede due palle break al 23enne italiano nel settimo game (15-40) ma si salva ancora. L’americano respinge anche il terzo tentativo di break dell’azzurro, che arriva però al quarto con una precisa palla corta di Sinner: 4-3. Il numero uno al mondo conferma il break, tenendo a 0 il servizio, e vola sul 5-3. Nel nono game Fritz non demorde e resta in scia: 5-4. Combattuto il decimo game con Fritz che si guadagna una palla break. L’azzurro serve prima un ace, costringe all’errore il rivale e chiude con il decimo ace il primo set: 6-4 in 41 minuti.

Nel secondo set il numero 5 del ranking Atp soffre ma tiene il game di apertura: 0-1. Tiene a 0 il servizio nel secondo game l’italiano che torna subito in parità: 1-1. L’americano torna avanti vincendo il terzo game senza patemi: 1-2. Nel quarto game è Sinner a non avere tentennamenti: 2-2. Nel quinto game Fritz salva con un servizio vincente una palla break, ma commette un errore sanguinoso sulla seconda che il 3-2 per l’azzurro. Sul 30-30 nel sesto game, Sinner trova prima un lungo linea di rovescio e poi un angolo difficile che costringe all’errore l’americano: 4-2. L’americano non ci sta, tiene la battuta nel settimo game e resta in scia all’italiano: 4-3. L’americano tenta di rientrare nel match nell’ottavo game (40-40), ma un colpo al volo e un ace portano Sinner sul 5-3. Resta in partita Fritz che si porta sul 5-4. L’azzurro nel decimo game non trema e conquista il titolo di Maestro 2024 chiudendo sul 6-4.