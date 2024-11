Il tennista numero uno al mondo stravince la semifinale contro il norvegese numero sei del ranking e domani affronterà in finale lo statunitense Taylor Fritz per il titolo di Maestro 2024

Jannik Sinner a un passo dal sogno. Il numero uno al mondo strapazza in semifinale il norvegese Casper Ruud, numero sei del ranking Atp, e domani affronterà in finale l’americano Taylor Fritz, che ha battuto in tre set Alexander Zverev. Il 23enne di Val Pusteria non concede nulla all’avversario norvegese vincendo in due set (6-1, 6-2) conquistando l’ottavo set consecutivo nel Torneo dei Maestri. Sale a 69 il numero di vittorie in questo straordinario 2024, con solo sei sconfitte, e la possibilità di chiudere la stagione Atp da dominatore assoluto. L’azzurro torna in finale agli Atp Finals dopo la sconfitta del 2023 contro l’ex numero uno al mondo Novak Djokovic.

Tre gli incroci tra Sinner e Ruud con il norvegese subisce la terza sconfitta, dopo gli stop subiti a Vienna nel 2021 nei quarti di finale (7-6, 6-1) e sempre sul cemento della capitale austriaca nella stagione precedente (7-6, 6-3) nel primo turno.

La partita

Parte forte il numero uno al mondo che cede un solo 15 al norvegese e conquista il primo game della partita: 1-0. L’azzurro spinge anche in risposta e conquista subito il break: 2-0. Sinner è una “furia” e conferma il break ottenuto nel game precedente: 3-0. Il numero sei del ranking trova il servizio e conquista a 0 il quarto game. Ruud si guadagna tre palle break ma il 23enne italiano si salva e vola sul 4-1. Sinner da spettacolo anche nel sesto gioco e conquista anche il secondo break: 5-1. Senza concedere nulla all’avversario Sinner chiude a 15 anche il settimo game, chiude in trenta minuti il primo set (6-1).

Nel secondo set il norvegese tiene il servizio di apertura: 0-1. Risponde subito Sinner che continua a spingere sull’acceleratore e chiude velocemente il secondo game: 1-1. Si aggrappa alla prima, soffre ma tiene il servizio Ruud nel terzo gioco: 1-2. Nel quarto parte male Sinner (0-30) ma con il servizio (due ace) e un dritto vince torna in parità: 2-2. Nel quinto game Sinner alza ancora il ritmo, conquista tre palle break ma Ruud si salva con il servizio. Nulla può Ruud però sulla quarta con il numero uno al mondo che conquista il break: 3-2. Tre ace e un colpo vincente per Sinner per confermare il break nel sesto gioco: 4-2. Un Sinner stratosferico conquista il break anche nel settimo gioco: 5-2. L’azzurro colpisce forte e chiude a 0 l’ottavo game e vola in finale a Torino: 6-2.