Il numero uno al mondo batte in due set (6-3, 6-4) il rivale russo e si porta avanti negli scontri diretti (8-7), ottenendo l’ottavo successo degli ultimi nove giocati. Ora attende il rivale per il penultimo atto del Master previsto per sabato

Un Jannik Sinner perfetto chiude con la terza vittoria nei round robin agli Atp Finals a Torino e vola in semifinale nel Torneo dei Maestri 2024. Il numero uno al mondo, già qualificato in virtù del set vinto da De Minaur nella sconfitta con Fritz (5-7, 6-4, 6-3), non lascia nemmeno le briciole a Daniil Medvedev, numero quattro del ranking, chiudendo il match in due set (6-3, 6-4) in un’ora e 13 minuti.

Sembra che la Volpe Rossa non abbia dimenticato quanto sia successo a Torino nel 2021, quando Sinner, subentrato da riserva all’infortunato Berrettini, subì un 6-0 nel primo set con annesso sbadiglio di Medvedev al cambio di campo. Da allora per il russo c’è stato poco da ridere con Sinner che dominato quasi tutti i match tra i due.

Il tennista azzurro conquista l’atto numero 15 di una “saga” iniziata nel 2020, con il bilancio che ora vede Sinner in vantaggio 8-7. In questo 2024 Medvedev aveva avuto la meglio nei quarti di finale Wimbledon in cinque set (7-6, 4-6, 6-7, 6-2, 3-6), mentre, il tennista italiano ha ottenuto il successo nei quarti agli Us Open in quattro set (6-2, 1-6, 6-1, 6-4) e nei quarti di finale di Shanghai (6-1, 6-4). Con la vittoria “perfetta” di oggi Sinner ha vinto otto delle ultime nove partite giocate contro il russo.

La partita

Partenza sprint del numero uno al mondo che tiene a 0 il turno di apertura del match: 1-0. Serve bene anche il russo che torna in parità (1-1). Nel terzo game Sinner continua a servire bene con il russo che non riesce a rispondere: 2-1. Tiene a 0 il servizio anche Medvedev per un set che prosegue on serve: 2-2. Anche il quinto game è un monologo azzurro con Sinner che cede un solo 15 per il nuovo vantaggio: 3-2. Medvedev salva due palle break all’azzurro nel sesto game prima di riuscire a tenere il servizio: 3-3. Resta altissima la percentuale al servizio del 23enne italiano che conquista il settimo game: 4-3. Il break per l’azzurro arriva bell’ottavo game con un Sinner perfetto che vola sul 5-3. Il numero uno al mondo mette il pilota automatico nel nono game, non concedendo nemmeno un punto, e chiude in 32 minuti il primo set: 6-3.

Nel secondo set il russo tiene il servizio di apertura: 0-1. L’azzurro risponde senza tentennamenti per l’1-1, con Sinner che conquista il break nel terzo game: 2-1. L’azzurro conferma il break nel quarto game portandosi sul 3-1. Nel quinto game Medvedev si affida al servizio e resta in scia: 3-2. Nel quarto è Sinner a concedere due palle break al russo sul 15-40, con Medvedev che conquista il contro break: 3-3. Nel settimo game il russo non concede nemmeno un punto e torna avanti: 3-4. Nell’ottavo Sinner ritrova il ritmo al servizio per il 4-4. Il secondo break del set (il terzo del match) per Sinner arriva nel nono gioco per il 5-4 con il numero uno al mondo che servirà per il match. Nel decimo game Sinner soffre, va sul 30-30, ma poi trova i punti che valgono la partita (6-4) e la qualificazione (da primo nel girone) alla semifinale agli Atp Finals. Si batte la mano sul petto il numero uno al mondo mentre il pubblico gli regala una standing ovation. Domani saprà chi sarà il rivale per un posto in finale, sabato poi scenderà nuovamente in campo per ottenere l’ennesima di un 2024 straordinario… che non vuole finire.