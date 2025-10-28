Il duo italiano va ad aggiungersi a Sinner nel singolare maschile e a Paolini, qualificata per le Wta Finals nel singolare femminile e nel doppio con Sara Errani in Arabia Saudita. A breve dovrebbe aggiungersi Musetti

Arriva il biglietto per gli Atp Finals di Torino per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La coppia italiana conquista il pass per l’ultimo torneo della stagione grazie al successo su Santiago Gonzalez e David Pel (6-2, 6-4) e alla contemporanea sconfitta degli americani Cristian Harrison e Evan King contro Luciano Darderi e Francisco Cerundolo (6-4, 6-4). Bolelli-Vavassori vanno aggiungersi a Jannik Sinner, già qualificato da molte settimane, e con Lorenzo Musetti a cui manca davvero pochissimo per tagliare il traguardo. Passando sul fronte delle donne Jasmine Paolini parteciperà alle Wta Finals di Riyad nel singolare e nel doppio insieme a Sara Errani. Un en plein per l’Italia che è rappresentata in ogni specialità: l’unica nazione che è riuscita a ottenere questo risultato straordinario.

Bolelli-Vavassori: quattro titoli nel 2025

Nel 2025 la coppia azzurra ha vinto quattro tornei: l’Atp250 di Adelaide e gli Atp500 a Rotterdam, Amburgo e Washington. Quattro successi che vanno ad aggiungersi allo strepitoso percorso agli Australian Open concluso con la sconfitta in finale. Un lungo viaggio per il tennis italiano che inizia dal 1° all’8 novembre in Arabia Saudita con le Wta Finals aspettando Torino e gli Atp Finals (dal 9 al 1 6 novembre): sognando grandi risultati per i nostri...