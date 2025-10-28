Arriva il biglietto per gli Atp Finals di Torino per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La coppia italiana conquista il pass per l’ultimo torneo della stagione grazie al successo su Santiago Gonzalez e David Pel (6-2, 6-4) e alla contemporanea sconfitta degli americani Cristian Harrison e Evan King contro Luciano Darderi e Francisco Cerundolo (6-4, 6-4). Bolelli-Vavassori vanno aggiungersi a Jannik Sinner, già qualificato da molte settimane, e con Lorenzo Musetti a cui manca davvero pochissimo per tagliare il traguardo. Passando sul fronte delle donne Jasmine Paolini parteciperà alle Wta Finals di Riyad nel singolare e nel doppio insieme a Sara Errani. Un en plein per l’Italia che è rappresentata in ogni specialità: l’unica nazione che è riuscita a ottenere questo risultato straordinario. 

Bolelli-Vavassori: quattro titoli nel 2025

Nel 2025 la coppia azzurra ha vinto quattro tornei: l’Atp250 di Adelaide e gli Atp500 Rotterdam, Amburgo e Washington. Quattro successi che vanno ad aggiungersi allo strepitoso percorso agli Australian Open concluso con la sconfitta in finale. Un lungo viaggio per il tennis italiano che inizia dalall’8 novembre in Arabia Saudita con le Wta Finals aspettando Torino e gli Atp Finals (dal 9 al 16 novembre): sognando grandi risultati per i nostri... 