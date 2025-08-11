Si è concluso a Gioia Tauro il Torneo di tennis “Open della Calabria - Memorial Raffaele Sciarrone”. Alla sua trentesima edizione, prevedeva due tabelloni principali, maschile e femminile, con un ricco montepremi di ben 5 mila euro. 120 gli iscritti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero che, dal 29 luglio al 10 agosto, si sono dati battaglia nei campi in terra rossa del Ct Gioia 1974, con sede nel quartiere Monacelli.

Grande tennis a Gioia Tauro, l’argentino Simonit vince in finale contro il sidernese Alessio Pergola e si aggiudica l’Open della Calabria

Giuseppe Mancini
Numerosissimo il pubblico appassionato di questo sport presente durante gli incontri che sono culminati nelle finalissime in cui: Lelia Calabrese(Ct Garden Locri) ha battuto Chiara Lamantea (Ct Rocco Polimeni) e Matteo De Vincentis (Ct Bari) si è imposto su Massimo J. Del Carmine (Ct Garden 77), entrando così nell’albo d’oro del torneo.
Nei tabelloni intermedi: in terza categoria, Alberto Mercuri (Viola tennis&sport Lamezia) ha avuto la meglio su Gianluca Allera (Ct Gioia 74); in quarta categoria, Giuseppe Ammirati (Ct Gioia 74) ha vinto Pacifico Zappia (Ct Marines Gioia Tauro); in quarta categoria NC, Gianluca Melito (Ct Rocco Polimeni Reggio Calabria) ha battuto Giuseppe Ficarra (Ct Gioia 74).

Presenti alle premiazioni anche il consigliere federale nazionale Fitp Joe Lappano, i vertici del comitato regionale Fitp guidati da Andrea Massimilla, il sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella e l’assessore allo sport Totò Parrello.
Ancora una volta, il presidente del circolo organizzatore Rocky Tilotta, con il patrocinio del Comune, insieme ai soci, gli sponsor, i direttori di gara, gli atleti e tutti gli amanti del Tennis, hanno dato vita a una manifestazione sportiva di primissimo livello.