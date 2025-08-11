L’evento è stato organizzato dal Ct Gioia 74 del presidente Rocky Tilotta nei campi in terra rossa del quartiere Monacelli. Prevedeva due tabelloni principali, maschile e femminile, diversi tabelloni intermedi, e ben 5 mila euro di montepremi. Ecco i vincitori

Si è concluso a Gioia Tauro il Torneo di tennis “Open della Calabria - Memorial Raffaele Sciarrone”. Alla sua trentesima edizione, prevedeva due tabelloni principali, maschile e femminile, con un ricco montepremi di ben 5 mila euro. 120 gli iscritti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero che, dal 29 luglio al 10 agosto, si sono dati battaglia nei campi in terra rossa del Ct Gioia 1974, con sede nel quartiere Monacelli.

Numerosissimo il pubblico appassionato di questo sport presente durante gli incontri che sono culminati nelle finalissime in cui: Lelia Calabrese(Ct Garden Locri) ha battuto Chiara Lamantea (Ct Rocco Polimeni) e Matteo De Vincentis (Ct Bari) si è imposto su Massimo J. Del Carmine (Ct Garden 77), entrando così nell’albo d’oro del torneo.

Nei tabelloni intermedi: in terza categoria, Alberto Mercuri (Viola tennis&sport Lamezia) ha avuto la meglio su Gianluca Allera (Ct Gioia 74); in quarta categoria, Giuseppe Ammirati (Ct Gioia 74) ha vinto Pacifico Zappia (Ct Marines Gioia Tauro); in quarta categoria NC, Gianluca Melito (Ct Rocco Polimeni Reggio Calabria) ha battuto Giuseppe Ficarra (Ct Gioia 74).

Presenti alle premiazioni anche il consigliere federale nazionale Fitp Joe Lappano, i vertici del comitato regionale Fitp guidati da Andrea Massimilla, il sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella e l’assessore allo sport Totò Parrello.

Ancora una volta, il presidente del circolo organizzatore Rocky Tilotta, con il patrocinio del Comune, insieme ai soci, gli sponsor, i direttori di gara, gli atleti e tutti gli amanti del Tennis, hanno dato vita a una manifestazione sportiva di primissimo livello.