L’Italia conquista per il quarto anno consecutivo la Coppa Davis. Gli azzurri battono la Spagna 2-1 nella finale di Bologna e mettono in bacheca il quinto titolo della loro storia, completando un ciclo straordinario iniziato nel 2023.

La sfida si decide al doppio dopo l’1-1 maturato nei singolari. A portare avanti l’Italia era stato Lorenzo Musetti, protagonista di una rimonta contro Rafael Jodar. Il toscano, dopo aver perso il primo set al tie-break, ha cambiato passo imponendosi 6-7, 6-2, 6-1.

Nel secondo singolare Carlos Alcaraz ha riportato la Spagna in parità superando Flavio Cobolli 6-2, 7-6. Tutto si è quindi deciso nel doppio, con il capitano azzurro Filippo Volandri che ha affidato a Musetti e Andrea Vavassori il compito di conquistare il punto decisivo.

La coppia italiana non ha tradito le attese. Musetti e Vavassori hanno battuto Alcaraz e Marcel Granollers 6-2, 7-5, imponendo il proprio gioco soprattutto nel primo set e trovando nel finale della seconda frazione il break che ha chiuso definitivamente la partita.

Al termine del match è esplosa la festa degli azzurri all’Arena di Bologna. L’Italia centra così il quarto trionfo consecutivo in Coppa Davis, confermandosi campione per il quarto anno di fila e aggiungendo un altro capitolo alla storia recente del tennis italiano.