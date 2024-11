Il sogno continua per Jasmine Paolini a Wimbledon! La tennista italiana batte la rivale Emma Navarro in due set (6-2, 6-1) senza soffrire mai e concedendo all'avversaria solo tre game sul centrale londinese. Ora affronterà in semifinale la croata Donna Vekic che ha battuto in tre set la neozelandese Lulu Sun (5-7, 6-4, 6-1).

Per l'azzurra continua il periodo straordinario con la vittoria odierna che le vale il quinto posto nel ranking Wta a partire da lunedì prossimo. Una conquista storica per il tennis femminile italiano con la Paolini che è la prima tennista a raggiungere la semifinale nel singolare a Wimbledon. Nella storia cinque le le tenniste italiane che avevano raggiunto i quarti: Lucia Valerio (1933), Laura Golarsa (1989), Silvia Farina (2003), Francesca Schiavone (2009) e Camilla Giorgi (2018).