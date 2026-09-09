Dal 9 al 13 dicembre il grande tennis internazionale farà tappa in riva allo Stretto: al PalaCalafiore arriveranno i migliori Under 20 del mondo. Nell’albo d’oro anche Sinner e Alcaraz. Oggi la conferenza stampa con Occhiuto

L'annuncio ufficiale arriva da New York:la sede delle Next Gen ATP Finals 2026 è ormai definita: sarà Reggio Calabria a ospitare il torneo riservato ai migliori giovani tennisti del mondo. La competizione si svolgerà dal 9 al 13 dicembre su un campo indoor che verrà allestito all'interno del PalaCalafiore, impianto dalla capienza di circa 8 mila spettatori.

L'ufficializzazione è prevista alle 16.45, ora italiana, con un annuncio trasmesso in diretta da SuperTennis. A comunicarla saranno Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Andre Silva, Chief Tour Officer dell'Atp, e Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Per il tennis italiano si tratta del ritorno delle Next Gen Finals nel Paese dopo l'esperienza milanese. Il torneo, infatti, era stato disputato a Milano dal 2017 al 2022, prima del trasferimento a Gedda. Ora la manifestazione torna in Italia e, per la prima volta, approda nel Mezzogiorno.

La scelta di Reggio Calabria

La candidatura di Reggio Calabria si è imposta al termine di un percorso avviato dopo la decisione dell'Arabia Saudita di interrompere anticipatamente il contratto che avrebbe dovuto legare Gedda alle Next Gen Finals fino al 2027. L'Atp ha quindi riaperto la procedura per individuare una nuova sede e tra le candidature è comparsa quella italiana.

La scelta si inserisce nella strategia della Fitp di distribuire i grandi appuntamenti del tennis nazionale sul territorio. Roma ospita gli Internazionali d'Italia, Torino le Atp Finals e Bologna le Final 8 di Coppa Davis. A Milano, dal 2028, è inoltre previsto un torneo Atp 250 sulla superficie in erba.

In questo quadro, l'idea del presidente Binaghi era quella di portare un grande evento internazionale anche nel Sud Italia, valorizzando la passione e l'interesse per il tennis che caratterizzano il territorio.

La candidatura reggina è stata sottoposta ai sopralluoghi tecnici dell'Atp e a una serie di incontri con le istituzioni locali. Dopo le verifiche sull'impianto e sull'organizzazione, il progetto ha superato gli ultimi passaggi e Reggio Calabria si prepara così a entrare nel calendario internazionale del tennis.

Sul campo i migliori Under 20 del mondo

Le Next Gen ATP Finals rappresentano uno degli appuntamenti più importanti per i giovani talenti del circuito. Il torneo riunisce infatti i migliori under 20 della stagione e negli anni ha rappresentato una sorta di vetrina per giocatori destinati a diventare protagonisti del tennis mondiale.

Lo dimostra l'albo d'oro: tra i vincitori figurano Jannik Sinner, campione nel 2019, e Carlos Alcaraz, che si è imposto nel 2021. Le ultime due edizioni sono state invece vinte dal brasiliano Joao Fonseca e dallo statunitense Learner Tien.

Per l'Italia, l'attenzione è già rivolta a Federico Cinà, giovane talento che quest'anno punta a conquistare un posto nel torneo.

La manifestazione di dicembre offrirà dunque a Reggio Calabria l'occasione di trasformare il PalaCalafiore in un'arena internazionale e di portare in riva allo Stretto alcuni dei giocatori destinati a segnare il futuro del tennis mondiale.