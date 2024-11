Dopo il trionfo dello scorso anno a Perugia, l’Unical si conferma regina indiscussa dei campionati nazionali universitari di tennis e padel. Alla kermesse sportiva riservata ai dipendenti universitari che quest’anno si è svolta a Giffoni Valle Piana, hanno preso parte circa 200 atleti, in rappresentanza di 19 atenei, che si sono sfidati in sette competizioni differenti: tre tabelloni per il padel (assoluti maschili, assoluti femminili e misto) e quattro tabelloni per il tennis (assoluti maschili, assoluti femminili, over 50 e over 60). Ben sei le squadre iscritte dal CRUC (Circolo ricreativo Università della Calabria), presieduto da Alessandro Sole, per il tennis, tutte – per il secondo anno consecutivo – arrivate in ogni tabellone almeno alla finale.

I risultati arrivati nel Tennis

Oro negli assoluti femminili. Nel tabellone femminile assoluto, Alberta Aiello, Liliana Martirano e Assunta Venneri, per il terzo anno consecutivo, hanno sbaragliato la concorrenza, confermando tutto il loro talento e la determinazione nel rimanere al vertice della categoria. Le tenniste cosentine hanno vinto in successione contro Perugia e Camerino ed in finale imponendosi contro le storiche avversarie di Bologna.