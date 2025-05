Il tennista toscano gioca una partita quasi perfetta e supera il rivale russo in due set (7-5, 6-4), in una partita sospesa sul match point per l'azzurro

Il professor Musetti sale in cattedra agli Internazionali d'Italia. Il numero 9 del ranking Atp gioca una partita quasi perfetta contro Daniil Medvedev e accede ai quarti di finale del Masters italiano. L'italiano ha la meglio sulla rivale russo in due set (7-5, 6-4) in un'ora e minuti, dopo una lunga sospensione di quasi tre ore per pioggia.

La partita

Nel primo set la sfida va avanti on serve fino al 4-4. Il primo a cedere il servizio è l'ex numero uno al mondo russo (5-4) con la possibilità per Musetti di chiudere al servizio. Medvedev approfittare degli errori dell'azzurro e trova il controbreak (5-5). Nell'undicesimo game è ancora Musetti a riuscire a conquistare il break (6-5) prima di chiudere il set (7-5) in 48 minuti.

Nel secondo set Medvedev sembra subito in difficoltà e cede il servizio di apertura a Musetti (1-0) che completa l'opera al servizio (2-0). Nel terzo Medvedev ritrova i colpi e accorcia le distanze (2-1). Soffre Musetti nel quarto gioco ma tiene il servizio (3-1). Il russo tiene il turno servizio nel quinto game (3-2). Non si scompone il 23enne di Carrara che chiude a 0 il sesto game (4-2). Nel settimo il russo risponde colpo su colpo e resta in scia (4-3). Medvedev cerca di rientrare nel match, ma Musetti non si fa sorprendere (5-3). C'è tempo anche per le polemiche con il Grand Stand che "spinge" il tennista azzurro e il russo che zittisce il pubblico con il dito subissato dai fischi. Nel nono game il tennista russo soffre ma tiene il servizio (5-4). Nel decimo game sul 40-30 il match viene sospeso per pioggia. Quasi tre ore dopo si riprende con Musetti che chiude con un dritto incrociato (6-4). Ora ci sono i quarti!