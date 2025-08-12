Batte un avversario ostico (con qualche grattacapo) e accede agli ottavi del torneo di Cincinnati negli States. Jannik Sinner continua la sua serie vincente sul cemento (23 le vittorie consecutive) sconfiggendo il canadese Gabriel Diallo in due set (6-2, 7-6) e ora affronterà il francese Adrian Mannarino.

La partita

Un partenza con l’imprevisto per il numero uno al mondo che spreca una palla break nel game di apertura e cede il servizio nel secondo game (0-2) ma con otto punti consecutivi annulla il gap con il canadese (2-2). Sinner nel quinto trova ritmo e profondità mettendo la “freccia” nel primo set (3-2). Un Sinner concentrato conferma il break ottenuto (4-2) e trova ancora un break nel settimo, chiudendo il primo set (6-2).

Molto più combattuto il secondo set con Sinner e Diallo che trovano ottime percentuali al servizio in un parziale che va avanti on serve. È l’azzurro ad avere la prima possibilità di break sul 5-5 ma il canadese si salva e porta il set al game decisivo. Nel tie break Diallo ha una palla set ma Sinner si si salva con una precisa risposta di dritto: pericolo scampato e pratica Diallo “archiviata” in un’ora e 53 minuti (7-6), con il numero uno al mondo che prosegue la sua corsa a Cincinnati dove sfiderà negli ottavi il francese Adrian Mannarino.