Jannik Sinner batte Gael Monfils (6-3, 3-6, 6-3) ed accede ai quarti di finale del torneo Atp500 di Rotterdam. Il tennista di San Candido vince senza problemi il primo set, perde il secondo con una bassa percentuale al servizio, ma non si fa sorprendere nel terzo set dominato in lungo e in largo. Si tratta della dodicesima vittoria consecutiva nel 2024, in un anno iniziato con il trionfo agli Australian Open. Ora affronterà nel turno successivo il canadese Milos Raonic che negli ottavi ha battuto il russo Aleksandr Bublik (6-4, 6-4).

La partita

Nel primo set Jannik Sinner parte subito forte ed in pochi minuti si porta avanti sul 3-0. Monfils tiene il servizio nel quarto game: 3-1. Il set si gioca sul servizio del tennista italiano che vince il set in 33’: 6-3.

Nel secondo set Monfils conquista il break nel quarto gioco e si porta sul 3-1 prima di confermarlo nel quinto. Sul 4-1 per il francese, Sinner tiene il servizio, ma nulla può contro il francese che non tentenna e si porta sull’1-1 in 39’: 3-6.

Nel terzo set il numero 4 del ranking Atp ritrova le percentuali e la precisione nei colpi portandosi sul 3-0. Nel quarto Monfils soffre ma tiene il servizio: 3-1. Sinner tiene il servizio nel quinto game (4-1), con il tennista francese che risponde nel sesto (4-2). Il numero 4 del ranking non trema e si porta avanti sul 5-2. Il francese soffre ma tiene il servizio: 5-3. Sinner tiene il servizio nel decimo gioco, chiude con un ace e vince 6-3. Sinner così continua il suo cammino nel torneo olandese.