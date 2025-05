Jannik Sinner, buona la “prima” sulla terra rossa del Roland Garros. Il numero uno al mondo chiude la gara di esordio nello Slam parigino contro il giocatore di casa Arthur Rinderknech in tre (6-4, 6-3, 7-5) e affronterà nel turno successivo un altro tennista transalpino: Richard Gasquet. Negli scontri diretti tra i due l’italiano conquista il terzo successo: l’ultimo incontro risaliva al 2022, quando il tennista azzurro si impose in due set, mentre Rinderknech aveva vinto il primo match tra i due, chiudendo in tre set negli ottavi dell'Atp di Lione nel 2021.

La partita

Nel primo set si va avanti on serve fino al 5-4 prima che il tennista azzurro riesce a conquistare il servizio di Rinderknech e a chiudere il parziale (6-4) in 42 minuti. Non cambia il leitmotiv nel secondo con il numero uno del ranking Atp che senza strafare chiude il set (6-3) in 36 minuti. Partenza lenta nel terzo set di Sinner che va sotto 0-4, che non ci sta e risale la corrente rientrando sul 4-5. Opera completata nel decimo con il game chiuso a 0 dall’azzurro (5-5). Nell’undicesimo Rinderknech va in difficoltà e concede ancora un break (6-5), con l’azzurro che non sbaglia e chiude il match (7-5) in 2 ore e 17 minuti.