Nulla da fare per Jannik Sinner nell’ultimo atto degli Internazionali d’Italia a Roma. Il numero al mondo, al rientro dopo lo stop di 104 giorni per il caso Clostebol, perde contro lo spagnolo Carlos Alcaraz in due set (6-7, 1-6) in un’ora e 45 minuti. Negli scontri diretti tra i due lo spagnolo sale a 7 vittorie contro le 4 dell’azzurro dopo una partita perfetta con Sinner che dopo il tie break del primo set (6-7), subisce un calo mentale a inizio del secondo e non riesce più a rientrare nel match (1-6). A Roma Sinner e Alcaraz hanno raggiunto la venticinquesima finale, con lo spagnolo che con il successo raggiunge l’italiano a 19 titoli in carriera. Una sfida “aperta” che tornerà ora Roland Garros di Parigi tra qualche settimana.

La partita

Carlos Alcaraz vince il sorteggio e decide di rispondere nel primo set della finale sul Centrale del Foro Italico. Jannik Sinner serve bene, commette anche un doppio fallo, ma tiene il servizio di apertura (1-0). Nel secondo lo spagnolo soffre, ma due errori dell'italiano, regalano ad Alcaraz la parità (1-1). Sinner continua a spingere i suoi colpi e torna avanti (2-1). Combattuto anche il quarto, con Alcaraz che tiene il servizio, dopo aver rischiato sul 40-40 (2-2). Si va ai vantaggi nel quinto, con Sinner che concede la prima palla break del match ma si salva con un servizio vincente, prima di chiudere il game a suo favore (3-2). Tiene a 15 il suo turno di servizio per la nuova parità (3-3). Colpi precisi e buone percentuali di servizio per Sinner che torna avanti (4-3). Spinge anche nell'ottavo lo spagnolo che conquista il game (4-4).

Ottimo turno per Sinner che tiene a 0 lo spagnolo (5-4). Anche lo spagnolo conquista il game senza problemi (5-5). Sinner nuovamente avanti nell'undicesimo game (6-5). Nel dodicesimo game arrivano due palle break per Sinner con lo spagnolo che si salva e conquista il tie break (6-6). Nel game decisivo Sinner sbaglia e due ace portano lo spagnolo sull'0-3. L'italiano tiene il suoi turni di servizio e si rifà sotto (2-3). Un servizio vincente e un doppio fallo per lo spagnolo (3-4). Alcaraz è fortunato con il nastro con Sinner che sbaglia lo smash (3-5), prima del mini punto dell'italiano (4-5). Lo spagnolo trova il dritto vincente (4-6) ma sbaglia il colpo successivo (5-6). Alcaraz con un'incursione a rete chiude il tie break (5-7) e conquista il primo set (6-7) in un'ora e 10 minuti.

Combattuto il game di apertura del secondo set con Alcaraz che parte avanti (0-1). Sinner soffre sul servizio con Alcaraz che conquista il break (0-2). Lo spagnolo domina anche il terzo game concedendo solo un punto a Sinner (0-3), con l’italiano che cede il servizio anche nel quarto game (0-4). Una prova maestosa per il 22enne di Murcia che continua a tenere spingere sull’acceleratore con Sinner che appare sempre più in difficoltà. L’italiano perde il servizio anche nel quinto game sotto i fendenti del rivale spagnolo (0-5). Sinner con l’orgoglio conquista il sesto game (1-5). Un Alcaraz non sbaglia nulla e vince nel settimo decisivo game (1-6).