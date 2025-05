Che paura Sinner agli Internazionali d’Italia di Roma. Nella semifinale sul Centrale del Foro Italico il numero uno del mondo vince in rimonta contro lo statunitense Tommy Paul (1-6, 6-0, 6-3) e conquista la prima finale nella sua carriera a Roma. È la 25esima finale in carriera per il campione azzurro, la seconda sulla terra dopo Umago nel 2022, ma è arrivata dopo una partenza shock che ha ammutolito il pubblico e preoccupato il suo angolo. Sinner perde senza giocare il primo set (1-6), perfetto nel secondo set (6-0), mentre nel terzo va avanti nel set, si tocca la gamba destra, si fa raggiungere dal rivale statunitense, ma trova la forza per ottenere la vittoria (6-3). Ora affronterà domenica (17) in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz che nel pomeriggio ha battuto Lorenzo Musetti (6-3, 7-6).

La partita

Nel primo set Sinner vince il sorteggio e decide di ricevere con Paul che tiene il servizio d'apertura (0-1). L'italiano nel secondo game concede due palle break, sulla prima si salva, ma alla fine è costretto a cedere (0-2). Paul nel terzo soffre, va sotto 0-30, ma risale la corrente e allunga nel set (0-3). Partenza shock del numero al mondo che sembra contratto e subisce anche il secondo break (0-4). Continua la sagra degli errori di Sinner che non riesce a trovare il colpi, con Paul che vola sull'0-5. L'azzurro sblocca il punteggio nel sesto game (1-5). Un Paul preciso conquista il primo set (1-6) in 28 minuti.

Nel secondo set Sinner parte con un altro piglio e conquista il primo game (1-0). Paul concede due palle break all'azzurro che alla seconda possibilità trova il break (2-0). Un punto che rianima il Centrale del Foro Italico che fa partire il coro a favore del campione azzurro. Nel terzo Sinner va sotto 15-40, ma si salva con due ace e torna sul 40-40, prima di chiudere con un dritto il game con un dritto e un servizio vincente (3-0). Avanti 40-0 il tennista americano nel quarto game subisce il ritmo di Sinner che conquista il doppio break (4-0). Non si ferma la spinta del 23enne di San Candido che chiude a 0 il game di servizio e vola sul 5-0. L'onda lunga del gioco del numero uno al mondo che chiude il secondo set (6-0) in 30 minuti.

Nel terzo e decisivo set il numero uno del ranking Atp tiene a 0 il servizio d'apertura (1-0). Paul concede una palla break nel secondo game, commette un doppio fallo e Sinner vola sul 2-0. L'azzurro soffre ma consolida il break (3-0). L'americano tiene il servizio nel quarto game (3-1). Nel quinto game Sinner va sotto 15-40, si tocca dietro la coscia, e subisce il contro break dell'americano (3-2). Paul concede due palle break a un Sinner claudicante che ritrova un altro break (4-2). Non tentenna Sinner nel settimo game e vola sul 5-2. L'americano è in confusione, salva due match-point, ma resta in partita (5-3). Un Sinner concentrato, ma teso, chiude il match (6-3) in un'ora e 43 minuti. Domenica sarà in campo per la conquista del titolo a Roma 47 anni dopo Adriano Panatta.