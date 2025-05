Si ferma in semifinale la corsa di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia in corso al Foro Italico a Roma. Il tennista azzurro, numero 9 del ranking Atp, lotta ma nulla può contro il rivale spagnolo Carlos Alcaraz in una partita disturbata dal vento. Il tennista spagnolo vince in due set (6-3, 7-6) in due ore e 4 minuti ed è il primo finalista dell’edizione 2025 degli Internazionali d’Italia. Ora attende il vincente dell'altra semifinale (20.30) tra il numero uno al mondo Jannik Sinner e il tennista americano Tommy Paul.

La partita

Nel primo set L orenzo Musetti parte male, soffre le folate di vento sul Centrale del Foro Italico e subisce subito il break di Carlos Alcaraz, che salva in più di un’occasione la possibilità di trovare il contro break e chiude il parziale (6-3) in 55 minuti.

Nel secondo set il tennista azzurro, so spinto dal pubblico di casa, conquista il primo break del parziale ( 0-1) ma perde il servizio nel game successivo (1-1). Stessa cosa succede ad Alcaraz per uno “strano” inizio di secondo set (1-2).

Gli errori dello spagnolo nel terzo game regalano due possibilità per un nuovo break a Musetti, trasformate dall’italiano (1-3). Si alza il livello di gioco con Alcaraz che trova il contro break all’ottavo game (4-4). Il set si decide al tie break con Alcaraz che vince e conquista la finale. Per Lorenzo Musetti gli applausi scoscianti del Centrale del Foro Italico per un torneo da incorniciare.