«Contro Cerundolo devo alzare il mio livello di gioco», è quanto raccontava Sinner dopo aver battuto l'olandese De Jong e prima di tornare in campo per una seduta di allenamento extra con Cahill e Vagnozzi. Una "promessa" mantenuta dal numero al mondo che ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo in due set (7-6, 6-3) dopo una partita "tostissima". Ora affronterà ai quarti il vincente della sfida tra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Jaume Munar.

La partita

Un primo set "tirato" dal primo all'ultimo punto tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo sul Centrale del Foro Italico negli ottavi del torneo. Nel quinto game, sul punteggio di 2-2, Sinner conquista il break (3-2) ma nel successivo cede il servizio (3-3). Il match va avanti con scambi lunghissimi e possibilità di break per i due tennisti con il set che si decide al tie-break (6-6). Il game decisivo è del numero uno al mondo che si porta avanti nel match (7-6) in un'ora e 19 minuti.

Nel secondo i ritmi del match non calano con i due tennisti che continuano a spingere forte sull'acceleratore. Nel quarto game Cerundolo va avanti 40-15, salva due palle break prima di cedere il servizio a Sinner (3-1). Break confermato dal 23enne di San Candido che vola sul 4-1. Una "rottura" prolungata per Cerundolo anche nel sesto game con Sinner lesto ad approfittarne per il 5-1. L'argentino non ci sta e recupera uno dei due break (5-2). Nell'ottavo Cerundolo va avanti 30-0, annulla due match-point, prima di conquistare il game: 5-3. Sinner salva due palle break all'argentino, chiude il match (6-3) e conquista, per la seconda volta in carriera, i quarti di agli Internazionali d'Italia.