Il numero uno al mondo vince in due set (7-5, 6-3) contro il rivale tedesco con un combattuto primo parziale e un secondo senza storia. Ora affronterà nel turno successivo il kazako Aleksander Bublik

Jannik Sinner buona la “prima” sull’erba di Halle in Germania. Il numero uno al mondo batte in due set il rivale tedesco Yannik Hanfmann (7-5, 6-3) dopo un’ora e 31 minuti di gioco. L’azzurro soffre nel primo set (7-5) e chiude senza soffrire il secondo (6-3). Ora affronterà agli ottavi di finale il kazako Aleksander Bublik.

La partita

Il 23enne di San Candido soffre nel primo set con la sfida che va avanti on serve fino al 6-5 per l’azzurro. Il 34enne tennista tedesco, nato a Karlsruhe, cede il suo servizio nel dodicesimo game, con Sinner chiude il primo parziale (7-5) in 55 minuti.

Senza storia il secondo set con Sinner che conquista il break nel sesto gioco (4-2) e porta a casa il passaggio del turno sull’erba tedesca chiudendo sul 6-3 in 36 minuti.