Quinto titolo Slam, ventesimo titolo nel circuito Atp: Carlos Alcaraz conquista la seconda volta il Roland Garros. Sinner perde al super tie break dopo una battaglia di oltre 5 ore (6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 6-7). Una maratona spettacolare che ha visto il 23 di Murcia perdere i primi due set, salva tre match point, ma riesce nella clamorosa rimonta vincendo il super tie break. Dopo Roma, il tennista spagnolo batte nuovamente il numero uno al mondo e festeggia sul centrale del Philippe Chatrier.

La partita

Dura battaglia sin dal primo set tra Sinner e Alcaraz con i due che combattono senza esclusione di colpi. L’azzurro trova la forza di ottenere il break nel nono game e conquista il primo set (6-4). Un set tiratissimo deciso solo per pochi particolari a favore del numero uno al mondo.

Nel secondo Sinner tiene il servizio nel primo game (1-0) e "ruba" quello dello spagnolo nel secondo (2-0). L'azzurro conferma il break nel terzo e vola sul 3-0. Il 22enne di Murcia conquista soffrendo il quarto game (3-1). Percentuali alte nella prima di servizio per Sinner che sale sul 4-1. Lo spagnolo soffre ma resta in scia (4-2). Il 23 di San Candido non rischia nel settimo e sale sul 5-2. Alcaraz vince l'ottavo game (5-3). Nel nono lo spagnolo va avanti 0-30, si fa riprendere sul 30-30, ma ha la palla del controbreak: Sinner sbaglia per il 5-4 dello spagnolo. Alcaraz completa l'opera e torna in parità (5-5). Dopo due game in difficoltà, Sinner ritrova i colpi e torna avanti (6-5). Due servizi vincenti, una palla corta e dritto vincente valgono il game per Alcaraz (6-6). Nel game decisivo il numero uno al mondo spinge ancora sull'acceleratore e si prende il secondo set (7-6) in un'ora e 10 minuti.

Nel terzo set Sinner conquista subito due palle break e concretizza la prima e va avanti 1-0. Alcaraz trova subito il contro break nel secondo (1-1). Lo spagnolo tiene il servizio e torna avanti nel terzo (1-2). Nel quarto game Sinner va avanti sul 40-15, ma lo spagnolo risponde bene e conquista il break (1-3). Alcaraz trova ancora più stimoli e concretizza il break (1-4). Ritrova le distanze e il servizio l'italiano nel sesto e resta in scia (2-4). Va sotto Alcaraz (15-30) ma trova i colpi per chiudere il game (2-5). L'azzurro conquista l'ottavo game (3-5) e non molla nel nono ottenendo il contro break (4-5). Lo spagnolo va avanti 0-40 e conquista tre set point. Lo spagnolo spinge e chiude a rete che gli vale il 4-6 in 51 minuti.

Alcaraz nel primo game del quarto set parte bene (0-1). Tiene il servizio anche Sinner per la parità (1-1). Lo spagnolo salva una palla break all'italiano, con una palla che pizzica la linea, e torna avanti (1-2). Spettacolo nel quarto game con Sinner che trova la nuova parità (2-2). Alcaraz continua con percentuali alte al servizio e torna avanti (2-3). L'azzurro torna in parità (3-3). Il break azzurro arriva nel "fatidico" settimo game (4-3). Sinner non sbaglia l'approccio nell'ottavo game e vola sul 5-3. Non molla Alcaraz che annulla tre match point e resta in scia (5-4). Un Sinner, poco aiutato dal servizio, subisce il contro break dello spagnolo (5-5). Alcaraz continua a spingere e torna avanti (5-6). Perfetto Sinner nel dodicesimo game (6-6). Sembra tratto da un film di Hitchcock il tie break. Sinner scatta avanti (2-0), ma Alcaraz recupera (3-4). Sbaglia Sinner due volte, Alcaraz vola sul 3-6 e chiude il game decisivo con un dritto a sventaglio (6-7) in un'ora e 9 minuti.

Nel quinto e decisivo set, Sinner parte male, perde il servizio e chiude il primo game con i crampi (0-1). Alcaraz concretizza il break (0-2). Sinner tiene il servizio e resta in scia (1-2). Nel quarto game lo spagnolo salva due palle break e vola sull’1-3. Non molla il numero al mondo che soffre ma conquista il quinto game (2-3). Alcaraz continua a spingere, approfitta di un errore del giudice di linea, e conquista il sesto game (2-4). L’azzurro con un turno di servizio perfetto continua a restare nel match (3-4). Nell’ottavo Alcaraz non tema e porta a casa il game (3-5). L’italiano non ci sta e resta in partita (4-5). Alcaraz va in bambola e Sinner trova la forza per rientrare nel match (5-5). Nell’undicesimo il tennista italiano va avanti 40-15 ma si fa raggiungere sul 40-40 dallo spagnolo, prima di passare in vantaggio (6-5). Alcaraz vince il dodicesimo game (6-6): si va al super tie break. Lo spagnolo vola subito sull’0-3, con Sinner in netta difficoltà. Alcaraz non si ferma e vince 2-10. Vince Alcaraz ma ha vinto il tennis: la sfida ora si sposta sull’erba inglese di Wimbledon.