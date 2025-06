Diciannove vittorie consecutive in partite dello Slam, seconda semifinale consecutiva al R oland Garros e un'altra prova quasi perfetta. La rincorsa al titolo sulla terra rossa di Parigi continua per Jannik Sinner che batte in tre set il kazako Alexander Bublik (6-1, 7-5, 6-0) e ora aspetta in semifinale il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Alexander Zverev.

La partita

Sinner parte fortissimo mettendo subito alle corde il tennista kazako e vola sul 5-0. L’azzurro non sbaglia nulla con il kazako in netta difficoltà. Nel sesto l'italiano è impreciso con Bublik che conquista il primo game dell'incontro (5-1). Nel game successivo Sinner salva due palle break prima di chiudere il set (6-1) in 36 minuti.

Nel secondo set Bublik prova a cambiare ritmo e salva due palle break a Sinner nel terzo game (1-2). Sinner tiene il servizio (2-2). Si va avanti on serve con le prime di servizio protagoniste (3-3). Bublik tiene alto il ritmo e torna avanti (3-4), ma Sinner resta attaccato (4-4). Tre ace e un errore di Sinner valgono il nuovo vantaggio del kazako (4-5). L'azzurro ritrova la parità (5-5) e poi il break nell'undicesimo game (6-5). Tiene a 0 il servizio e chiude un complicato secondo set (7-5) in 47 minuti.

Bublik perde subito il servizio nel game di apertura nel terzo set (1-0), con l'italiano che nel secondo conferma il break (2-0). Il kazako sembra fuori dal match con Sinner che conquista un altro break (3-0), prima di allungare ancora (4-0). Ormai è un assolo del 23enne di San Candido che conquista anche il quinto game (5-0) prima di chiudere il match (6-0) in un’ora e 49 minuti.