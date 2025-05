Il numero uno al mondo "annienta" in tre set (6-0, 6-1, ) conquistando la seconda settimana nello Slam parigino dove affronterà il russo Andrej Rublev

Una "lezione" di tennis sul Phillippe Chatrier a Jiri Lehecka di un’ora e 35 minuti per accedere agli ottavi di finale del Roland Garros. Il numero uno al mondo ha chiuso in tre set (6-0, 6-1, 6-2) annientando il rivale ceco in una partita senza storia. Agli ottavi affronterà il russo Andrej Rublev.

La partita

Sinner parte subito velocissimo, soli 25 minuti, e conquista il primo set (6-0) senza concedere nessuna possibilità a un Lehecka apparso sin dal primo punto della partita.

La storia non cambia nel secondo set con il numero uno del ranking Atp che continua a spingere sull'acceleratore e si porta avanti sul 5-0. Dopo undici game Lehecka conquista il primo game dell'incontro ed esulta, prima del game conclusivo sul servizio dell'italiano (6-1) in 35 minuti.

Anche nel terzo il 22enne di San Candido parte subito con un break, confermato nel secondo game (2-0). Lehecka resta in scia prima di cedere definitivamente nel settimo game (5-2). L’azzurro chiude i conti al servizio (6-2) e si regala la seconda settimana sulla terra rossa parigina. Ora affronterà agli ottavi il russo Andrej Rublev.