Implacabile Jannik Sinner nel secondo turno del Roland Garros 2025. Il numero al mondo ha sconfitto in tre set (6-3, 6-0, 6-4) Richard Gasquet, alla sua ultima partita della carriera, sulla terra rossa del Philippe-Chatrier. A fine match il pubblico ha omaggiato con un lungo applauso e una bella cerimonia l'ultima apparizione in campo del campione francese, numero 7 del ranking Atp nel 2007. Una vittoria senza storia per il numero uno del ranking Atp che ora affronterà nel terzo turno del Roland Garros, il ceco Jiri Lehecka, che ha sconfitto in quattro set (6-3, 3-6, 6-1, 6-2) lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

La partita

Nel primo set il 23enne di San Candido impone subito un ritmo alto al match, variando molto il gioco e mettendo in difficoltà Gasquet. Il tennista francese cede il servizio all’azzurro nel quarto game, che chiude il primo set (6-3) in 40 minuti. La musica non cambia nel secondo parziale con il campione italiano a spingere i colpi e il 38enne francese, all’ultima apparizione della sua carriera, in netta difficoltà. Set che si chiude con un netto 6-0 a favore dell’italiano in 31 minuti. Gasquet tenta la reazione nel terzo set, con i suoi colpi di rovescio a una mano, senza però mai riuscire a conquistare un break. La sfida va on serve fino al 4-4, con Sinner che conquista il break nel nono gioco e chiude il match nel game successivo al servizio (6-4) in 48 minuti. Finisce così senza patemi la seconda partita di Sinner nello Slam parigino con Gasquet che commosso saluta il suo pubblico. Per l’italiano ora nel terzo turno la sfida contro il tennista ceco Jiri Lehecka.