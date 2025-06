Il numero al mondo chiude il match con il rivale russo in tre set (6-1, 6-3, 6-4) e ora affronterà nel turno successivo il kazako Akeksandr Bublik

Jannik Sinner “regola” la pratica Andrej Rublev e conquista i quarti di finale al Roland Garros. Il numero uno al mondo batte in tre set il russo Andrej Rublev (6-1, 6-3, 6-4) senza nessun rischio e senza mai perdere il servizio in due ore di gioco. Ora affronterà nel turno successo il tennista kazako Aleksandr Bublik che nel pomeriggio ha battuto in quattro set il britannico Jack Draper (5-7, 6-3, 6-2, 6-4).

La partita

Parte fortissimo il 22enne di San Candido che si porta avanti sul 5-0, con Rublev che si salva dal cappotto nel sesto game (5-1), prima di cedere il primo set (6-1) in 30 minuti.

Il filo conduttore del match non cambia nel secondo con Sinner che conquista nel terzo gioco (2-1) e chiude “facile” (6-3) in 42 minuti.

Nel terzo set il russo combatte e resta in scia all’italiano (3-3). Si continua on serve con Sinner che va avanti sul 5-4 e chiude nel decimo game la pratica russa (6-4) in 49 minuti.