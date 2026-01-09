Sinner e Alcaraz nel 2025 sono diventati i primi tennisti ad affrontarsi in tre finali Slam in una stessa stagione dal 1964. «La nostra è una grande rivalità sul campo, abbiamo un buon rapporto. È sempre un piacere affrontare il numero 1 del mondo - ha detto Sinner - Per me è molto bello, Carlos mi spinge al limite tutte le volte che giochiamo. Ma non possiamo paragonarci ai Big 3. Se dovessimo calare un po' gli altri sono pronti a prendere il nostro posto».

«L'aspetto più importante sarà far divertire le persone ed essere pronti per gli Australian Open, che è chiaramente il torneo che conta», ha ribadito Sinner alla vigilia del match-esibizione a Seul. «Ho avuto tempo per preparare la stagione nel migliore modo possibile. Ho trascorso il Natale a casa e questo ti dà ancora maggiore energia per cercare di fare una bella stagione - ha aggiunto -. Abbiamo ancora qualche piccolo dettaglio da sistemare prima dell'Australia perché le condizioni saranno completamente diverse rispetto a quelle degli ultimi mesi». «Negli ultimi anni abbiamo vinto Slam, tornei e giocato finali. Le persone hanno visto una bella rivalità finora. Speriamo di giocare finali e tanti match insieme», ha sottolineato il numero 2 al mondo.