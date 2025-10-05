Il numero due non concretizza sei palle break nel secondo set ed è costretto ad abbandonare per i crampi il match con l’olandese

Si ritira per crampi e abbandona l’Atp1000 di Shanghai. Finisce così il cammino di Jannik Sinner costretto al ritiro nel sesto gioco del terzo set (7-6, 5-7, 2-3) contro Tallon Griekspoor, numero 31 della classifica Atp. L’olandese affronterà negli ottavi dell’Atp1000 di Shanghai il tennista monegasco Valentin Vacherot, che ha vinto la sfida contro Tomas Machac (6-0, 3-1) per l’abbandono del match del tennista ceco a causa di un infortunio.

La partita

In un primo set combattutissimo Sinner e Griekspoor vanno avanti on serve (6-6) con il parziale che si decide al tie break. Nel game decisivo il tennista italiano sale in cattedra (7-6) e chiude con il punteggio di 7-3 in 59 minuti.

Nel secondo set l’olandese resta in scia all’italiano (4-4) salvando sei palle break al numero due al mondo. Nel nono game è Sinner a trovarsi 15-30 ma con il servizio porta a casa il game (5-4). Griekspoor va avanti (40-0), soffre (40-40) ma tiene il servizio (5-5). L’olandese conquista il break nell’undicesimo gioco (5-6) e chiude con un ace il dodicesimo game (5-7) in un’ora e 11 minuti.

Nel terzo set il “dramma” sportivo arriva nel quarto game per Sinner alle prese con i crampi (2-2). Nel quinto Sinner non riesce a caricare sul servizio ed è costretto a regalare il break a Griekspoor che vale sul 2-3, con l’italiano costretto ad essere accompagnato alla sedia dal fisioterapista del torneo. L’azzurro deve arrendersi ai crampi e si ritira, Griekspoor va avanti nel torneo. Per Sinner sembra sfumare la rincorsa al numero uno di Alcaraz.