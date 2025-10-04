Il numero due al mondo chiude il discorso con il rivale tedesco in due set (6-3, 6-3). Ora affronterà nella prossima sfida sul cemento cinese l’olandese Griekspoor
Esordio vincente per Jannik Sinner all’Atp1000 di Shanghai. Il numero due al mondo, continua la sua striscia positiva in Cina e dopo la vittoria alll’Atp500 di Pechino batte in due set (6-3, 6-3) il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 della classifica Atp. Erano due i precedenti, prima della vittoria di oggi, con Altmaier che aveva vinto l’ultima sfida Roland Garros 2023 al quinto set dopo una battaglia di 5 ore. Nel 2022 agli Us Open Sinner aveva vinto sempre al quinto. Ora affronterà l’olandese Tallon Griekspoor.
La partita
Nel primo set Sinner parte bene e conquista il break nel terzo gioco (2-1) portando il set in porto senza patemi (6-3) in 44 minuti. Nel secondo è un “assolo” azzurro con Altamaier in netta difficoltà: Sinner sbaglia poco e chiude il match (6-3) in un’ora e 37 minuti. Il viaggio per la conferma del titolo a Shanghai è iniziato: sotto con la seconda tappa!