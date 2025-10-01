Il numero due al mondo non lascia scampo al rivale 19enne americano e conquista il titolo ai Cina Open dopo la vittoria del 2023 contro Medvedev e la sconfitta dell’anno scorso contro Alcaraz

Una “recita perfetta”. Jannik Sinner batte in due set (6-2, 6-2) il 19enne americano Learner Tien e conquista per la seconda volta in carriera il titolo nell’Atp500 di Pechino. Una vittoria senza “ombre” per il numero due al mondo che concede pochissimo (solo quattro game) al giovane avversario tornando alla vittoria in un torneo dopo la vittoria a Wimbledon.

La partita

Senza storia il primo set della finale dei Cina Open con Sinner che conquista due break, nel game di apertura e nel quinto, chiudendo il parziale (6-2) in 35 minuti.

Nel secondo l’americano alza il ritmo e resta in scia nei primi game (2-2). Il break dell’italiano arriva nel quinto con due colpi vincenti e un doppio fallo “sanguinoso” dell’americano.

Un altro break e quattro giochi consecutivi portano Sinner sul 5-2, che chiude la partita senza patemi (6-2) in un’ora e 12 minuti. È il 21esimo titolo (il terzo stagionmale) in carriera per il 24enne campione italiano!