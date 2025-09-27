Combattuta e sudata arriva la vittoria di Jannik Sinner negli ottavi dei China Open a Pechino. Il numero due al mondo soffre ma porta a casa la vittoria contro il francese Terence Atmane (6-4, 5-7, 6-0) e ora affronterà nei quarti l’ungherese Fabian Marozsan.

La partita

Nel primo set Sinner parte subito forte, conquista il break nel terzo gioco, e porta a casa il parziale in poco meno di un’ora (6-4). Nel secondo si va con le “montagne russe” con l’italiano e il francese che faticano a tenere il servizio. Il set arriva sul 5-5 pari con Atmane che trova la forza per chiudere il set (5-7) in 49 minuti. Senza storia il terzo e decisivo set con Sinner che preme subito sull’acceleratore e vola sul 4-0 con Atmane che appare in netta difficoltà fisica per un problema muscolare. Il francese resta in campo ma nulla può con Sinner che archivia la pratica () e accede ai quarti di finale del torneo cinese.