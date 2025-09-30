Vittoria in tre set (6-3, 4-6, 6-2) contro il rivale australiano e pass conquistato per l’ultimo atto del torneo di Pechino. Ora affronterà il vincente dell’altra semifinale tra Tien e Medvedev

Sospiro di sollievo Sinner a Pechino. Il numero due al mondo soffre ma batte in tre set (6-3, 4-6, 6-2) l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 3 dei Cina Open. Undicesima vittoria su dodici incontri per l’italiano che ha avuto la meglio contro il miglior De Minuar e i crampi in una sfida durata 2 ore e 22 minuti. Un successo che regala al tennista italiano la terza finale consecutiva a Pechino. Ora attende nell’ultimo atto del torneo cinese il vincente della seconda semifinale tra l’americano Learner Tien e il russo Daniil Medvedev.

La partita

Nel primo set è l’azzurro a dettare il ritmo del gioco con il rivale australiano in netta difficoltà: il parziale si chiude (6-3) in 40 minuti. De Minaur non ci sta e risponde colpo su colpo all’italiano nel secondo set con il match che va avanti in serve fino al 4-4.

Il break per l’australiano arriva al nono gioco con l’australiano che conquista il set (6-4) in poco più di un’ora di gioco. Nel terzo è Sinner a ritrovare la profondità dei colpi e le percentuali al servizio chiudendo senza problemi (6-2) in 41 minuti.